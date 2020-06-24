أحمد حاتم ضيف شرف فيلم "حظر تجول" مع إلهام شاهين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يقوم الفنان أحمد حاتم بالمشاركة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "حظر تجول" الذي تقوم ببطولته إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي، إسراء صبري، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.


وتتزوج إلهام شاهين خلال الأحداث من كامل الباشا وتجسد ابنتهما الفنانة أمينة خليل التي تتورط في مشكلة كبيرة تتسبب فى دخول والدتها للسجن .

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان أحمد حاتم في فيلم "الغسالة" ويجسد من خلاله شخصية دكتور فى كلية العلوم يتعرف على شخصيات كثيرة في الجامعة، والفيلم من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسي.‎‏ ‏

ويعد الفيلم التعاون السينمائى الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعد تقديمهم لفيلم "قصة حب" الذي تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.

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