كوريا الشمالية تعلق خطط العمل العسكري ضد الجارة الجنوبية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية قررت تعليق خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية، حيث أشار تقرير إلى أن القوات الكورية الشمالية كانت تنزل مكبرات الصوت التي تم تثبيتها مؤخرًا على الحدود المحصنة.

وتصاعدت التوترات السياسية بين الكوريتين المتنافستين بسبب اعتراضات بيونجيانج على خطط الجماعات التي يقودها المنشقون في الجنوب لإرسال منشورات دعائية إلى الشمال. كما أثارت المفاوضات المتوقفة بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية التوترات.

ولم يتضح على الفور لماذا هدأت كوريا الشمالية من موقفها الذي جاء بعد أن فجرت مكتب اتصال الأسبوع الماضي، وقطعها خطوط الاتصال الساخنة مع الجنوب.

وقال التقرير دون الخوض في تفاصيل إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ترأس جلسة مؤتمر بالفيديو للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم يوم الثلاثاء حيث "أجرى الأعضاء تقييما للوضع السائد" قبل أن يقرروا تعليق الخطط العسكرية.

وذكرت اللجنة أنها ناقشت أيضا وثائق تحدد الإجراءات "لزيادة تعزيز الرادع الحربي للبلاد".

كما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلًا عن مصادر عسكرية لم تكشف عن هويتها أن الجيش الكوري الشمالي شوهد وهو يزيل حوالي 10 مكبرات صوت بالقرب من المنطقة المجردة من السلاح اليوم الأربعاء بعد أيام قليلة من رؤيتهم يعيدون تثبيت حوالي 20 جهازًا.

وقد تم ازالة حوالي 40 نظامًا من هذا النوع بعد أن وقعت الكوريتان على اتفاقية عام 2018 لوقف "جميع الأعمال العدائية".

وقال متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، المسئولة عن العلاقات مع كوريا الشمالية، إنها تراقب الوضع وليس لديها أي تغيير في موقفها بضرورة الحفاظ على الاتفاقات بين الكوريتين.

وأكدت الوزارة أيضا تقارير تفيد بأن عددا من مواقع الدعاية الرسمية لكوريا الشمالية أزال بعض المقالات التي تنتقد كوريا الجنوبية، على الرغم من قول المتحدث إنه لم يتضح سبب ذلك.

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