أحمد خالد موسى لـ"الفجر الفني": "أحضر لفيلم أكشن مع أحمد السبكي"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يقوم المخرج أحمد خالد موسى بتحضير فيلم جديد له يحمل اسم "30 مارس".

وتحدث أحمد خالد موسى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله عن بعض التفاصيل الخاصة بالفيلم، حيث قال أن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام السيكو دراما وهو نوع لم يُقدم في السينما منذ أن قدمه الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم "45 يوم".

وأوضح أحمد خالد موسى أن التصوير سينطلق يوم 5 من شهر يوليو المُقبل، بعدما يتم الاستقرار على الأماكن المناسبة للتصوير، مع مراعاة الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار أحمد خالد موسى أيضًا أن الفيلم سيتم تغيير اسمه، وأن هناك أكثر من اسم يقوم حاليًا بالمفاضلة بينهم.


ونفى أحمد خالد موسى الأخبار المتداولة عن وجود جزءًا ثانيًا من فيلم "لص بغداد"، قائلاً أن الفكرة تم طرحها منذ فترة، لكنه سيقوم لاحقًا بالتفكير في ذلك الأمر، مُشيرًا إلى أنه يحب محمد إمام كثيرًا،وأن فكرة الكنوز تستحمل تقديم أجزاء كثيرة، وأنه يُحب تكرار عمله مرة أخرى مع تامر إبراهيم، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتة، ياسمين رئيس، أمينة خليل.

وأوضح أحمد خالد موسى أنه يقوم حاليًا بتجهيز فيلمًا آخر يتعاون خلاله مع المنتج أحمد السبكي، وينتمي لنوعية أفلام الأكشن، ويجرى حاليًا اختيار الأبطال الذين يقومون بالمشاركة فيه.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، دينا الشربيني، محمد جمعة، صبري فواز، محمد على رزق، بالإضافة إلى الفنانة إنجي المقدم التي تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث.

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