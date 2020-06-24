مران الأهلي| تعقيم التتش وظهور إكرامي ورمضان صبحي
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:03 ص
محمد الصو
بدأ منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن عودة الفرق إلى التدريبات والتأكيد على إقامة جميع الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة وعدم إلغاءها.
وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.
وقامت الإدارة بتعقيم الملعب بالكامل في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل وصول اللاعبين لمقر القلعة الحمراء، من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية.
وأخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاعبين بتقسيمهم علي مجموعتين الأولي تبدأ في الثامنة والنصف صباحًا ثم يعقبها المجموعة الثانية مباشرةً.
وكان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، ورمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، تواجدا قبل قليل في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، بعد عودتهما من الجونة استعدادًا، للانضمام إلى مران الفريق.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن عودة الفرق إلى التدريبات والتأكيد على إقامة جميع الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة وعدم إلغاءها.
وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.
وقامت الإدارة بتعقيم الملعب بالكامل في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل وصول اللاعبين لمقر القلعة الحمراء، من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية.
وأخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاعبين بتقسيمهم علي مجموعتين الأولي تبدأ في الثامنة والنصف صباحًا ثم يعقبها المجموعة الثانية مباشرةً.
وكان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، ورمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، تواجدا قبل قليل في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، بعد عودتهما من الجونة استعدادًا، للانضمام إلى مران الفريق.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.