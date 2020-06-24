هوليوود تدخل مرحلة التعافي لما بعد كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تستعد السينما لعودة قريبة، مع عودة تصوير مجموعة أفلام مميزة يستكمل تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ضمن مساعي عودة مجريات الحياة لطبيعتها لمرحلة ما بعد كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه هناك مجموعة أفلام يستكمل تصويرها خلال الفترة القادمة، أولهم الجزء الثاني المنتظر من فيلم Avatar.

وقالت الصحيفة، أن استكمال الفيلم يبدأ خلال النصف الثاني من يونيو الجاري، بنيوزلندا.

والفيلم الذي يليه بالقائمة، هو الجزء السادس من سلسلة "عالم الديناصورات، الذي يطرح بعنوان Dominion.

و يستكمل تصويره مطلع شهر يوليو المقبل، وسيكون أول فيلم سينمائي يستكمل تصويره داخل المملكة المتحدة، تحت إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على سلامة فريق عمل الفيلم، الذي يشارك في بطولته النجم كريس برات والنجمة بريس دالاس

والفيلم الثالث الذي يستكمل تصويره قريبا، قصة الفيلم المستوحى من قصة حياة المغني الأسطوري "إلفيس بريسلي"، للمخرج "باز لوهرمان" ومن بطولة توم هانكس.

والفيلم الرابع والأخير بالقائمة الذي يعود تصويره قريبا في مرحلة ما بعد كورونا، الجزء السابع من سلسلة "مهمة مستحيلة للنجم الكبير توم كروز، ويستكمل تصويره في سبتمتبر المقبل.

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