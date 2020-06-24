مقتل جندي تركي في إطلاق نيران من جانب إيران

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، في بيان إنه قتل جنديا تركيا وأصيب اثنان آخران في جنوب شرق تركيا عندما تعرضا لإطلاق نار من الجانب الإيراني من الحدود، ولم تذكر من أطلق النار على جنودها، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إن الجنود كانوا يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسكوفا الحدودية في مقاطعة هكاري الجنوبية الشرقية في تركيا.

يذكر ان تركيا تقاتل ضد حزب العمال الكردستاني المتشدد على طول حدودها مع سوريا والعراق منذ عدة عقود.

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مقتل جندي تركي اطلاق نيران من جانب إيران

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