مي عمر: أرفض مشاهد الإغراء مهما كان الثمن

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
قالت الفنانة مي عمر، إن هناك خطوطًا حمراء تراعي البعد عنها في التمثيل وأهمها البعد عن مشاهد الإغراء.

وأكدت خلال تصريحات صحفية أنا أحرص على تقديم عمل فني قوي وقيم وفي نفس الوقت يحترم حياء الجمهور وتقاليد الأسرة المصرية، والإغراء بالقطع مرفوض مهما كان الثمن.

وأشارت إلى أنه بعد خبرة لا بأس بها تغيرت اختياراتي إلى حد، ما فأصبحت أكثر وعيًا وحرصا على تقديم شخصيات مختلفة وجديدة.

وقالت إنها تعرف أن هناك الكثير من الانتقادات والاتهامات التي توجه لها لمجرد أن زوجة المخرج محمد سامي رغم أني قدمت أعمالا لا علاقه لها به.

وأكدت أنها تعمدت هذا العام الانفصال عن محمد سامي، فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف.


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