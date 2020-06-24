مورينيو يكشف موقف نجم توتنهام من الرحيل هذا الصيف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:42 ص
هاري كين
هاري كين
أحمد عصام



كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير موقف نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وكان قد حقق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن هناك أزمة كبيرة بين ندومبيلي في الأيام الماضية، حيث أن لاعب خط وسط توتنهام لا يريد الاستمرار مع السبيرز في وجود المدرب البرتغالي. 

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "‏في بعض الأوقات أعتذر من اللاعبين لأنهم ليسوا الخيار الأول بالنسبة لي لأنني أشعر بأن ما يقدمونه في التدريبات يستحق أكثر مما سأعطيه لهم، ولكن علي القيام بعملي بأفضل شكل ممكن وشعرت بأنني لا أحتاجه (ندومبيلي) في اللقائين الماضيين".

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