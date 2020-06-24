مورينيو يكشف موقف نجم توتنهام من الرحيل هذا الصيف













كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير موقف نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكان قد حقق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن هناك أزمة كبيرة بين ندومبيلي في الأيام الماضية، حيث أن لاعب خط وسط توتنهام لا يريد الاستمرار مع السبيرز في وجود المدرب البرتغالي.



