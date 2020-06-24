مورينيو يتحدث عن هاري كين ويكشف سر صعوبة مباراة وست هام













تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن فوز فريقه على حساب فريق وست هام يونايتد بالأمس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "‏أنا سعيد لهاري كين، حيث أنه عمل بجد والآن سيكون هنالك أخبار في الصحف سعيدة لأجله بعد قيادته للفريق وتحقيق الانتصار".





وأضاف : "‏هاري كين كان مميزًا خلال فترة التوقف، وعمل بشكل رائع في المنزل وهو في حالة جيدة لمساعدة الفريق، وأنا سعيد بالنتيجة والشباك النظيفة، وهذا يعني بأن الفريق أقوى واللاعبون قلت شكوكهم".



