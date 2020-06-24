لاوتارو مارتينيز يبتعد عن برشلونة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:12 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن آمال برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أصبحت معقدة للغاية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت بأن قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني تجعل مهمة برشلونة في إتمام الصفقة صعبة بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رابطة الدوري الإسباني سوف تقوم بإقرار نظام جديد بحيث كل نادي لا يستطيع الإستثمار في فترة الانتقالات إلا بنسب محددة من الأموال التي يتم جمعها من بيع اللاعبين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تصريحات بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان الأخيرة التي أظهر فيها تفاؤل استمرار النجم الأرجنتيني تؤكد هذا الأمر. 

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