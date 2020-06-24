محمد عبد العاطي يفكر في الانتقال إلى الزمالك





ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك يرغبون في التعاقد مت محمد عبد العاطي نجم خط وسط وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويسعى مسئولو الزمالك للتحرك من أجل حسم صفقة بديل طارق حامد من صفوف وادي دجلة.





وأجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك اتصالا مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة ووكيل أعماله من أجل انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.





وسيرحب محمد عبد العاطي بالانضمام إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن إذا وافق مسئولو ناديه وادي دجلة على ذلك.





وطلب أمير مرتضى منصور من محمد عبد العاطي عدم التحدث مع أي شخص عن اتفاقه مع الزمالك قبل حسم الصفقة بشكل رسمي من وادي دجلة.







