محمد عبد العاطي يفكر في الانتقال إلى الزمالك

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:09 ص
وادي دجلة
وادي دجلة
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك يرغبون في التعاقد مت محمد عبد العاطي نجم خط وسط وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو الزمالك للتحرك من أجل حسم صفقة بديل طارق حامد من صفوف وادي دجلة.

وأجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك اتصالا مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة ووكيل أعماله من أجل انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وسيرحب محمد عبد العاطي بالانضمام إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن إذا وافق مسئولو ناديه وادي دجلة على ذلك.

وطلب أمير مرتضى منصور من محمد عبد العاطي عدم التحدث مع أي شخص عن اتفاقه مع الزمالك قبل حسم الصفقة بشكل رسمي من وادي دجلة.


وعلى نفس الجانب، طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من مسئولي القلعة البيضاء ضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط قوي في الصيف القادم ليكون بديلا لطارق حامد في الموسم المقبل.

أخبار تهمك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة تعطل تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 7 ساعات

غضب في الأهلي بسبب صفقة طاهر محمد

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلي ومطالب المقاولون الاخيره

منذ أقل من ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 12 ساعة

أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 22 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 18 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!