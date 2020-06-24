تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:06 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي


يستضيف اليوم الأربعاء نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق المصري علي محمد علي.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام نظيره نادي كريستال بالاس:

حراسة المرمي: أليسون بيكر 

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، لوفرين، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هنديرسون، فابينهو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.

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