كلوب يُجيب.. هل يشارك محمد صلاح أمام كريستال بالاس ؟













حرص المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على الحديث عن موقف محمد صلاح جناح الفريق من المشاركة أمام فريق كريستال بالاس في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس.





وكان قد غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول الماضية أمام فريق إيفرتون والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، وسوف يلتقي الريدز مساء اليوم أمام كريستال بالاس على ملعب الانفيلد.





وقال كلوب في تصريحات صحفية : "محمد صلاح تدرب بشكل جيد بالأمس كما هو الحال مع روبرتسون، ولكن الثنائي جيمس ميلنر وماتيب لن يكونا متاحين للقاء".



