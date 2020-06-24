موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:57 ص
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام



يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق كريستال بالاس اليوم الأربعاء 24 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس :- 

وسوف تقام المباراة بين ليفربول وفريق كرستال بالاس في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس :- 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لمباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.  

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة وبفارق 20 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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