كلوب يوضح الموعد المناسب للتتويج بالبريميرليج هذا الموسم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:55 ص
كلوب
كلوب
أحمد عصام



تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تتويج فريقه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك في ظل تصدر الفريق جدول الترتيب بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. 

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "‏سيكون الأمر مختلف بالكامل داخل الانفيلد بدون جماهير، حيث أن تدربنا لـ 4 أشهر، وعلمنا بأن الأمر سيحدث، وكرة القدم ليست كما كانت بدون جماهير، وأنا على يقين بأن اللقاء لن يكون كذلك بدونهم".

وأضاف عن ‏أن لقاء السيتي سيكون الحاسم للقب : "لم أفكر بشأن ذلك، وبإمكاننا التجهيز لهذا اللقاء بشكل جيد ولكني لم أقم بالتحليلات بعد، وأنا مركز بنسبة 100% على لقاء السيتي، وعلينا فقط تقديم كرة القدم الخاصة بنا".

ويحتاج ليفربول لحصد 5 نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث أن في حال فوز الريدز على كريستال بالاس وهزيمة مانشستر سيتي من تشيلسي في الجولة المقبلة سيتوج أبناء يورجن كلوب باللقب قبل مباراة الفريقين في الجولة الـ32.

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