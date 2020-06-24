موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة













يستضيف فريق تشيلسي نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من البريميرليج.





ويحتل مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.





وكان قد حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا في المباراة الماضية على حساب فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الفيلا بارك.





بينما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا عريضا على فريق بيرنلي بنتيجة 5-0 على ملعب الاتحاد، ولكن تعرض اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو مهاجم الفريق لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال تلك المباراة.



