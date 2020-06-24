باريس سان جيرمان يقترب من خطف نجم البايرن

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:33 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أمل الحلفاوي
اقترب الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، من التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، ليصبح واحدا من لاعبيه بداية من الموسم المقبل.

ويتبقى في عقد المدافع الفرنسي موسم واحد فقط مع بايرن ميونيخ، بعد نهاية الموسم الحالي.
 
وينتظر اللاعب موافقة مسؤولي بايرن على رحيله نهاية الموسم الحالي، في الوقت الذي يرغب فيه النادي الألماني الإبقاء عليه، بناء على رغبة مدربه، بحسب ما نقلت التقارير الفرنسية.

وهو ما نفته التقارير الألمانية، والتي أشارت إلى أن اللاعب لا يفكر مطلقا في الرحيل نهاية الموسم الحالي.
 
جدير بالذكر أن هيرنانديز كان إنضم إلى بايرن ميونخ في انتقالات الصيف الماضي، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد.

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 6 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلي ومطالب المقاولون الاخيره

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أزمة تعطل تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)

منذ أقل من ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 7 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 12 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

غضب في الأهلي بسبب صفقة طاهر محمد

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

09:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!