باريس سان جيرمان يقترب من خطف نجم البايرن

اقترب الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، من التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، ليصبح واحدا من لاعبيه بداية من الموسم المقبل.





ويتبقى في عقد المدافع الفرنسي موسم واحد فقط مع بايرن ميونيخ، بعد نهاية الموسم الحالي.

وينتظر اللاعب موافقة مسؤولي بايرن على رحيله نهاية الموسم الحالي، في الوقت الذي يرغب فيه النادي الألماني الإبقاء عليه، بناء على رغبة مدربه، بحسب ما نقلت التقارير الفرنسية.





وهو ما نفته التقارير الألمانية، والتي أشارت إلى أن اللاعب لا يفكر مطلقا في الرحيل نهاية الموسم الحالي.