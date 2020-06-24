آخر تطورات صفقة طاهر محمد طاهر مع الأهلي ومطالب المقاولون الاخيره

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:31 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
غدير أحمد


كشف جهاز الكرة بنادى الأهلى، عن رفضه التام لمطالب المقاولون العرب بالحصول على 40 مليون جنيه للموافقة على أكمل صفقة طاهر محمد طاهر، للقلعة الحمراء، وذالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد مصادره:" أن إدارة النادي الأهلى ترفض زيادة قمية العرض إلى 20 مليون جنيه، مع دخول لاعبين من المارد الأحمر ضمن الصفقة وذالك على سبيل الإعارة".




وأكمل: " أن هناك تفكير من جانب إدارة النادي الأهلى بوجود بند إعادة البيع بحيث يحصل المقاولون العرب على نسبة فى حال بيع اللاعب مستقبلاً، بشرط تخفيض الجانب المادية التى تضعها إدارة الفريق لبيع طاهر، كما تدرس إدارة القلعة الحمراء انتقال أحد اللاعبين بشكل نهائى وليس على سبيل الإعارة".



وشارك صاحب ال 23 عام مع المقاولون العرب بالموسم الحالى فى 6 مباريات وتمكن من تسجيل هدف واحد، وصنع آخر.

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