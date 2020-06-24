أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:30 ص
عمرو راضي
عمرو راضي
الفجر
اجتاح هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، بعد المسابقة التي أعلن عنها، وأثارت جدلا واسعا.

كان "راضي" قد أعلن مسابقة حيث عرض مجموعة من الحسابات وطلب من متابعيه أن "يعملو فولو" لهذه الحسابات، مقابل توزيع أدوية فيروس كورونا، ناقصة في الأسواق، وكمامات، على المواطنين.

وقال "راضي"، في مقطع فيديو منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه اشترى حوالي عشرة آلاف علبة دواء ناقصة في السوق.

وتسبب تصرف "راضي"، وتخزين أدوية ضرورية في وقت الوباء، من أجل الحصول على "الفولو واللايك"، في غضب واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبته، وقال أحدهم: "منتظر اليوم اللي يتقبض عليه فيه بفارغ الصبر"، بينما قال آخر: "يعني تتاجر بمرض الناس وتسحب كل الأدوية من السوق علشان خاطر متابعين ما فكرتش ان ممكن يكون حد كان محتاج الأدوية دي ".

آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)
أدوية كورونا مقابل "الفولو".. هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي" يجتاج تويتر (صور)

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