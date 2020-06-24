الأسود يليق بها.. كاميليا ورد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تألقت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد بجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كاميليا بإطلالة مكونة من قطعتين باللون الأسود ونسقت مكياج مميز وتسريحة شعر ملائمة لوجهها، وأعرب متابعوها عن اعجابهم بأناقتها.


جدير بالذكر أن كاميليا ورد، طرحت كليب "مايوفون" من إنتاجها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، وإعجاب جماهيري كبير.

وكانت الأغنية بمثابة رسالة لكل شخص غير وفي وغير صادق في وعده للآخرين.

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