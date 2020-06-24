أيمن مرجان يكشف عن شخصيته في مسلسل "ظروف مغلقة"













أعرب الفنان الشاب أيمن مرجان، عن سعادته الشديدة، بالمشاركة في مسلسل "ظروف مغلقة" وهو عبارة عن حلقات أسبوعية منفصلة يناقش قضايا مجتمعية هادفة، كل أسبوع له قصة جديدة.وكشف أيمن مرجان لـ"الفجر الفني"، تفاصيل شخصيته في "ظروف مغلقة"، حيث يجسد شخصية "وائل"، وهو شاب في أواخر العشرينات خريج فنون جميلة، محب جداً للفن ويقضي يومه في اللوح والرسم، وخلال الأحداث تتطور شخصيته.وأشار أنه بطل قصة الحلقة الثالثة، المقرر أن تذاع يوم الأحد القادم على قناة "ماسة" التابعة لشبكة قنوات المجد السعودية، مشيراً إلى أنه سعد جداً بالعمل مع المخرج والمؤلف رائد إسماعيل، ويتمني أن يخوض معه التجربة مرة أخري.يذكر أن آخر ظهور له في مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.