صحفي إسباني يؤكد رحيل نجم ريال مدريد هذا الصيف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد


‏اكد الصحفي الإسباني توماس جونزاليس مارتين أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز يعد أقرب لاعبي النادي الملكي المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث قال:"من بين لاعبي ريال مدريد، خاميس رودريجيز هو اللاعب الوحيد الذي يُعتبر خروجه من النادي الإسباني هذا الصيف مؤكد، بالنسبة لإحتمالية إنتقاله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فمن الممكن أن يذهب إلى هُناك بسبب الأموال لكن يجب أن لا ننسى أن العقد الذي سيقوم بتوقيعه سيكون آخر عقد كبير له في مسيرته الرياضية ولذلك أعتقد أنه سيبحث عن فريق في إسبانيا أو إيطاليا".

وأضاف الصحفي الإسباني:"‏أيضًا يجب أن لا ننسى أن خاميس حينما غادر من ميونيخ كان السبب هو عدم إعجابه بأجواء ألمانيا ونادي نيوكاسل يقع في شمال إنجلترا وهُناك الأجواء تشبه أجواء ميونيخ ولذلك لا أعتقد أنه سيذهب إلى نيوكاسل لأن اللاعبون اللاتينيون يحبون بشكل عام أجواء لندن فقط في إنجلترا".

واختتم حديثه قائلا أنه المؤكد، هو أن خاميس رودريجيز  سيخرج من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال هذا الصيف.

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