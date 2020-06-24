الغموض يسيطر على مستقبل فايلر على الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:52 ص
أميرة فطيم
مازال يسيطر الغموض على مستقبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، من حيث تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء من عدمه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فايلر مع النادي الأهلي، بنهاية شهر يونيو الجاري، حيث تولى المسؤولية الفنية للفريق في 31 أغسطس من العام المنصرم.

وكان النادي الأهلي أعلن عن توصله للاتفاق مع المدرب السويسري، لتجديد تعاقده لمدة موسمين، إلا أن المدير الفني اشترط دراسة الوضع الحالي مع أسرته التي تتواجد في سويسرا، وذلك قبل التوقيع على العقد الجديد.

ومن المنتظر أن يعود فايلر من سويسرا نهاية الشهر الجاري لقيادة تدريبات الأهلي، بعدما أعلن اتحاد كرة القدم، تحديد يوم 25 يوليو المقبل، موعدا مبدئيا للاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام لثلاث أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعاش الأهلي أحد أزهى مواسمه الكروية، تحت قيادة فايلر، والذي استطاع أن يكسر كافة الأرقام القياسية وتحقيق انطلاقة مميزه، في مختلف البطولات بالموسم الحالي 2019 / 2020.

ويستعرض لكم "الغجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب فايلر مع الأهلي:-

قاد المدرب السويسري فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 17 لقاء، فيما تعادل مرة واحدة، ولم يتلقى أي هزيمة، مسجلاً 48 هدفًا، وسيكنت شباكه 4 أهداف، ليعتلي بذلك صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون صاحب المركز الثاني، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، في حين يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خاض الشياطين الحمر 10 مباريات، فاز خلالهم في 6 مواجهات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى هزيمه في مباراة واحدة، وأحرز الفريق 16 هدفًا، واسنقبلت شباكه 5 أهداف.

وخاض الأهلي مباراة واحدة تحت قيادة فايلر، في بطولة كأس مصر، أمام فريق بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ ليحجز مقعدة في دور الـ16 من البطولة.

وقاد السويسري النادي الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري لموسم 2017- 2018، على حساب غريمه الأزلي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبمختلف المسابقات يكون فايلر قد قاد الأهلي في 31 مواجهة، حقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، وهزم في مباراتين، وسجل لاعبيه 69 هدفًا، وسكنت شباكه 13 هدف.

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