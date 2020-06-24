بصورة من "رغبة متوحشة" .. نادية الجندي تستعيد ذكرياتها القديمة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة نادية الجندي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات، الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعض من الصور الخاصة بها في فيلم "رغبة متوحشة"، كنوع من استعادة ذكرياتها في الماضي.

يذكر أن الفنانة نادية الجندي خاضت السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل سكر زيادة مع الفنانة نبيلة عبيد وهالة فاخر وبيومي فؤاد ومي الغيطي وخالد أنور.

نبذة عن نادية الجندي
كان أول ظهور لها في مشاهد صغيرة من فيلم جميلة مع الفنانة ماجدة والفنان رشدي أباظة والفنان أحمد مظهر من إخراج يوسف شاهين عن ثورة الجزائر الذي أنتج عام 1958، ثم جسدت العديد من الأدوار الصغيرة في بداية سيتنات القرن العشرين. ومن أفلامها البطولة فيلم بمبة كشر وهو فيلم أستعراضي أنتجته بنفسها ورغم أن شركات التوزيع وقتها رفضت توزيعه لكون ممثلته جديدة وغير شهيرة إلا أن هيئة السينما والتي تتبع وزارة الثقافة التي كان يرأسها آنذاك الوزير يوسف السباعي وافقت علي توزيع الفيلم في 1975 الذي نجح وحقق إيرادات كبيرة وأستمر سنة كاملة بدور العرض.

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