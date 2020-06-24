خاميس رودريجيز يكشف حقيقة مشاكله مع زيدان واقتراب رحيله عن ريال مدريد









أجرى اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز حوارا صحفيا للحديث عن حقيقة مشاكله مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وحقيقة اقتراب رحيله عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





حيث قال رودريجيز:"لم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق مع زيدان كل مدرب له أذواقه، لدينا علاقة عمل طبيعية دائما يقال الكثير عني وتقريبًا كل الأكاذيب تُقال عني، أكثر ما يزعجني هو أن مهنيتي مشكوك فيها، وأنا لا أقبل ذلك أنا محترف للغاية، ولهذا السبب وصلت إلى حيث وصلت له الآن".





وأضاف لاعب ريال مدريد:"‏ما يجعلني أشعر بالهدوء هو أن الناس الذين بجانبي وعملوا معي، يعرفون ما أتحدث عنه. أنا أهتم بنفسي كأي شخص آخر، أتدرب كثيرًا في حياتي اليومية وأريد دائمًا أن أتحسن، ‏في المستقبل ليس من المعروف ما سيحدث، ولكن إذا أعطوني خيارًا، فسأختار ناديًا يمكنني فيه إظهار قدراتي حال رحيلي عن ريال مدريد".



