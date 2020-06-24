ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات الثلاثاء

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:28 ص
لاتسيو ويوفنتوس
لاتسيو ويوفنتوس
محمد الدمتناوي


أسدل الستار عن مباريات يوم أمس الثلاثاء من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والذي شهد 4 مواجهات، استكمالًا للجولة السابعة والعشرين.

حيث استمر تشيرو إيموبلي مهاجم فريق لاتسيو في صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدف، وأمامه فرصه لزيادة غلته من الأهداف أمام أتلانتا.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تقليص الفارق مع إيموبلي، بعد تسجيله هدف في فوز فريقه على بولونيا يوم الاثنين الماضي، ورفع رصيده إلى 22 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:

1- تشيرو إيموبلي  27 هدف.

2- كريستيانو رونالدو.. 22 هدف.

3- روميلو لوكاكو.. 18 هدف.

4-  جواو بيدرو .. 16 هدف.

5- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف.

6- لويس مورييل.. 13 هدف.

7- فرانشيسكو كابوتو.. 13 هدف.

8- دوفان زاباتا.. 13 هدف.

 9- ايدين دزيكو.. 12 هدف.

10- لاوتارو مارتينيز.. 12 هدف.

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