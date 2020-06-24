حقيقة انتقال نجم يوفينتوس إلي برشلونة

















أوضحت تقرير صحفي إيطالي، عن موقف نجم يوفنتوس، من الإنضمام إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

















وقد كشفت العديد من التقارير الصحفية:" أن المدافع الإيطالي دي تشيليو سيكون ضمن الصفقة التبادلية بين الفريقين، والتي تتضمن ميراليم بيانيتش وآرثر ميلو خلال الموسم المقبل.

















ووفقاً لما ورد بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية:" فإن الإتفاق بين الفريقين شهدت وجود دي تشيليو في البداية، لكن لا يبدو مؤخرًا أن اللاعب سينتقل للفريق الكاتالوني.













وشددت:" أن وفقًا لمصادر بالإدارة لفريق برشلونة، فإن النادي الكتالوني يعتقد أن دي تشيليو لا يمكنه المنافسة على حجز مكان في التشكيل أساسي في الفريق، لكنه سيظل بديلًا مناسب.















