حقيقة انتقال نجم يوفينتوس إلي برشلونة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:26 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
غدير أحمد




أوضحت تقرير صحفي إيطالي،  عن موقف نجم يوفنتوس، من الإنضمام إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.




وقد كشفت العديد من التقارير الصحفية:" أن المدافع الإيطالي دي تشيليو سيكون ضمن الصفقة التبادلية بين الفريقين، والتي تتضمن ميراليم بيانيتش وآرثر ميلو خلال الموسم المقبل.




ووفقاً لما ورد بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية:" فإن الإتفاق بين الفريقين شهدت وجود دي تشيليو في البداية، لكن لا يبدو مؤخرًا أن اللاعب سينتقل للفريق الكاتالوني.



وشددت:" أن وفقًا لمصادر بالإدارة لفريق برشلونة، فإن النادي الكتالوني يعتقد أن دي تشيليو لا يمكنه المنافسة على حجز مكان في التشكيل أساسي في الفريق، لكنه سيظل بديلًا مناسب.




وأكدت تقارير إسبانية وإيطالية مؤخرًا  على أن الصفقة التبادلية بين الناديين على أعتاب الظهور للنور خلال الأيام القليلة المقبلة.

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