غضب في الأهلي بسبب صفقة طاهر محمد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:25 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
أمل الحلفاوي



كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، في تصريحات إعلامية، عن موافقته على بيع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للنادي الأهلي في انتقالات الصيف المقبل.

وشدد على أن المقاولون العرب كان يرفض فكرة بيع طاهر للأندية المصرية، ولكن رغبة اللاعب في تمثيل النادي الأهلي هي التي اجبرتهم على الموافقة بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا.

هذه التصريحات جعلت الأهلي غاضبا ومستاءًا، خاصة أن الأحمر يرغب دائماً في حسم صفقاته بشكل سري.

إعلان المقاولون العرب عن الصفقة للاعلام، أجبر الأهلي على تأكيد الأمر عبر وسائل الإعلام أيضا، على الرغم من أن الصفقة لم تكتمل بعد.

الأهلي أبدى غضبه لأنه غير معتاد على فعل ذلك، حيث يتم الاعتراف والإعلان عن الأمور بعد حسمها بشكل نهائي تجنبا للمزايدات من الأندية الأخرى وتفاديا لغضب الجماهير حال فشلها.

رئيس نادي المقاولون العرب اشترط الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، خلال تصريحاته، وهو ايضا ما جعل الأهلي يثور، حيث أن هذا عكس ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

وكان توصل الأهلي لاتفاق شبه نهائي بالحصول على 18 مليون إلى جانب استعارة لاعبين من الفريق الأحمر لمدة موسم.

يشار إلى أن الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد استمرار التفاوض بين الجانبين حيث يأمل الأهلي في تخفيض المقابل المالي الذي تطلبه إدارة المقاولون مقابل ترك طاهر.

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