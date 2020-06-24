عمر الشناوي يدافع عن حبه لشيرين رضا في "ليه لأ" (فيديو)

يشارك الفنان عمر الشناوي في مسلسل "ليه لا" ، الذي يعرض حاليًا علي المنصات الإلكترونية .ويجسد شخصية شاب يدعي "علي"يحب سيدة تكبره بالعمر عشر سنوات وهي شيرين رضا وتجسد شخصية تدعي "هالة"، لكن والدته ترفض هذا الإرتباط.وخلال إستضافته في برنامج ET بالعربي دافع عن العلاقة العاطفية التي يناقشها العمل وأكد طالما الطرفين واثقين من حبهم لبعض لا توجد مشكلة.وتابع قوله: "إذا واجه شقيقه علاقه مثل للتي بينه وبين شيرين رضا في العمل سيعطي له نصيحتين الأولى أن يكون واثق في حبه والثانية وأن ينظر للأمام عشر سنوات فإذا استطاع أن يتخيل الحياة دون أن يظلمها بحب فتاة أصغر فسيدعمه بكل تأكيد.وكانت آخر أعمال الفنان أحمد مجدي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، بجانب الفنانة ياسمين صبري ونهال عنبر ومحمد البزاوي وعدد من الفنانين.https://www.instagram.com/p/CByd0HYDFwj/?igshid=1vzlgs3l7347d