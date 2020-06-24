عمر الشناوي يدافع عن حبه لشيرين رضا في "ليه لأ" (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يشارك الفنان عمر الشناوي في مسلسل "ليه لا" ، الذي يعرض حاليًا علي المنصات الإلكترونية .

ويجسد شخصية شاب يدعي "علي"يحب سيدة تكبره بالعمر عشر سنوات وهي شيرين رضا وتجسد شخصية تدعي "هالة"، لكن والدته ترفض هذا الإرتباط.

وخلال إستضافته في برنامج ET بالعربي دافع عن العلاقة العاطفية التي يناقشها العمل وأكد طالما الطرفين واثقين من حبهم لبعض لا توجد مشكلة.

وتابع قوله: "إذا واجه شقيقه علاقه مثل للتي بينه وبين شيرين رضا في العمل سيعطي له نصيحتين الأولى أن يكون واثق في حبه والثانية وأن ينظر للأمام عشر سنوات فإذا استطاع أن يتخيل الحياة دون أن يظلمها بحب فتاة أصغر فسيدعمه بكل تأكيد.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد مجدي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، بجانب الفنانة ياسمين صبري ونهال عنبر ومحمد البزاوي وعدد من الفنانين.

https://www.instagram.com/p/CByd0HYDFwj/?igshid=1vzlgs3l7347d

أخبار تهمك

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

غضب في الأهلي بسبب صفقة طاهر محمد

منذ ساعة و 9 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ يوم

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أزمة تعطل تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!