محمد جمعة يشارك جمهوره صورة من كواليس مسرحية "علاء الدين"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك النجم محمد جمعة جمهوره بصورة من كواليس مسرحية علاء الدين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .

وظهر بالصورة برفقة أبطال العمل منهم أحمد عز ، محمد ثروت، فيما علق قائلا: "أنا والحبايب مجتمعين ربنا يزيح الغمة وترجع بالسلامة مسرحية علاء الدين".

يذكر أن شارك عدد من نجوم الفن فى بطولة المسرحية"علاء الدين"، منهم محمد جمعة، هشام إسماعيل، سامى مغاوري، أحمد عز، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إخراج مجدي الهواري .

يذكر أن محمد جمعة شارك بمسلسل "البرنس" في رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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