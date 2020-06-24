قرار جديد من كيكي سيتين ضد سياسة برشلونة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:37 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي

فاجأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إدارة ناديه بخصوص اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث تمسك بلاعبين كانت إدارة النادي تنوي رحيلهما في الميركاتو الصيفي.

 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كيكي سيتين تمسك بثنائي برشلونة فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي رغم أنهما كانا على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهو ما مثل مفاجأة كبيرة لجوسيب بارتوميو رئيس النادي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي فوجئت بقرار كيكي سيتين بالإبقاء على الثنائي كوتينيو وديمبيلي لأن الخطة الأساسية لدى جوسيب بارتوميو كانت دخول اللاعبين في صفقات تبادلية يتم عقدها خلال الميركاتو الصيفي من أجل ضم لاعبين مثل نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

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