خاص.. الملحن وليد سامي ينتهي من تلحين أوبريت غنائي وطني بمشاركة هؤلاء الفنانين (صور)

Advertisements



انتهى الملحن وليد سامي من التحضير لأوبريت غنائي وطني جديد بعنوان "طول ما فينا نفس" بمشاركة عدد من المطربين..



ويشارك في تقديم الأوبريت: "محمد سلطان، نجوان، هند رمضان، أدهم علي، ضياء ندا، آيه عبدالله، حنان عطيه"، وسيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.



أوبريت طول ما فينا نفس من كلمات فضل الراوي، مصطفي بركات، حسام عبد الواحد وألحان وليد سامي، محمد حربي، توزيع إسلام الحسن، تسجيل ومكس حسام جوده وإنتاج عادل الخيال وإخراج إيهاب عبد اللطيف ومونتاج محمد الرديني.



جدير بالذكر أن وليد سامي كان قد تعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية مفيش حاجة صعبة وهي تتر مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري.



