الخارجية الأمريكية: أوروبا ستقع تحت نيران إيران في هذه الحالة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:14 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأمم المتحدة من إنهاء حظر السلاح على إيران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن طهران.
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن تحشيدات عسكرية إيرانية على حدود كردستان العراق بالتزامن مع العمليات العسكرية التركية المستمرة في الإقليم، تهدد أزمة الرواتب حكومة أربيل.

وحشد "الحرس الثوري" الإيراني قوة كبيرة على الحدود مع الإقليم لاستهداف مقرات وقواعد أحزاب كردستان إيران داخل أراضي الإقليم. وأفادت بأنه خلال اجتماع عقد بموقع إجراء مناورات عسكرية لتلك القوات في منطقة مريوان المحاذية لحدود إقليم كردستان العراق، قال قائد قوات المشاة في الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، إنهم وكما فعلوا في السنوات الماضية، يستهدفون مقرات ومواقع القوى المعادية لهم داخل أراضي العراق وإقليم كردستان.

وأعلن الحرس الإيراني أمس أنه يجري مناورات كبيرة في منطقة مريوان تشارك فيها القوات البرية والجوية وطائرات مسيرة وفرق المهمات الخاصة في الحرس الثوري.

وأعلنت قيادة وحدات حماية شرق كردستان، الجناح العسكري لحركة "بزاك"، أن إيران حشدت قوات كبيرة في القرى الحدودية التابعة لمريوان، وطردت الرعاة من تلك المناطق وقصفتها بالمدفعية.

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