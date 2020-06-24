الخارجية الأمريكية: أوروبا ستقع تحت نيران إيران في هذه الحالة

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأمم المتحدة من إنهاء حظر السلاح على إيران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن طهران.