أزمة بين كيكي سيتين وإدارة برشلونة

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى المرور من الأزمة المادية الطاحنة التي تعرض لها جوسيب بارتوميو رئيس النادي بسبب انتشار فيروس كورونا وتجميد الدوري الإسباني منذ شهر مارس الماضي وذلك رغم تخفيض أجور اللاعبين بشكل استثنائي.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن جوسيب بارتوميو يحاول قدر الإمكان عرض أكبر عدد ممكن من اللاعبين على سبيل البيع النهائي أو الإعارة حتى يمكن تدبير أموال لمواجهة الأزمة المادية من جهة وإمكانية عقد صفقات جديدة من جهة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن سياسة جوسيب بارتوميو ستؤدي إلى صدام من العيار الثقيل مع كيكي سيتين المدير الفني للفريق خاصة أن بارتوميو يرغب في الاستغناء عن نجوم كبار مثل لويس سواريز مهاجم الفريق الحالي العائد من الإصابة بعد غياب لمدة 5 شهور.