الموت يفجع الفنانة مها أحمد





أعلنت الفنانة مها أحمد، عن وفاة ابن عمتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشرت مها أحمد بنشر صورة له وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله ابن عمتى اللواء جمال الشاذلى نسألكم الدعاء".يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مشاركتها كضيفة شرف في موسم رمضان 2020 بالمسلسل الكوميدي "عمر ودياب" مع كل من علي ربيع ومصطفى خاطر.وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب"، حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.وشارك في بطولة "عمر ودياب"، كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.