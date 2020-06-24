ريهام حجاج توجه رسالة للحاقدين!

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن استيائها من الأشخاص التي تحقد وتحسد المشاهير على النعمة التي اعطها الله لهما.

وكتبت حجاج، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "أحب اقول للي بيكره حد لمجرد أنه مستكتر عليه رزقه وبيتمني زوال نعمته ونفسه يبقى مكانه... انت مشكلتك الحقيقية مش مع الشخص اللي انت بتكرهه عشان ربنا رزقه".

وأضافت: "إنت مشكلتك والعياذ بالله مع ربنا وأنت مش واخد بالك عشان حضرتك معترض على تقسيمة الرزاق للرزق.. وما أدراك بقا اللي مشكلته مع ربنا.. لا هو مؤمن ولا عمره حايبقى مرزق ولا حايشوف طيب في حياته أساسا".

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "لما كنا صغيرين "الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وشاوكها في البطولة الفنان محمود حميدة وخالد النبوي.

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