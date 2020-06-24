بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:54 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي

تسبب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في عدم ضياع أهم الصفقات من فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يصارع قلعة كامب نو على صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لخطفه في الموسم الموسم الجديد.

 

وكشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن أن باريس سان جيرمان دخل كطرف قوي للفوز بخدمات المهاجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي لكن ميسي هو السبب في تعثر الصفقة لأن مارتينيز يرغب في اللعب بجواره داخل برشلونة.

 

وأوضحت الشبكة أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان استقر على لاوتارو لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري لكن مارتينيز يرغب في مزاملة مواطنه ميسي.

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