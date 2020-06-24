يورجن كلوب ينصف صلاح وماني على ميسي ورونالدو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:33 ص
كلوب
كلوب
الفجر الرياضي

رجح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي كفة الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الذين يتولى تدريبهما حيث كشف عن أنه لا يحلم بتدريب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أو كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك رغم أن اللاعبين استثنائيان في كل شيء.

                

وقال يورجن كلوب في تصريحات تليفزيونية عن ميسي ورونالدو:"في الواقع أمتلك محمد صلاح وماني.. ميسي ورونالدو كلاهما رائع للغاية وأستمتع بمشاهدتهما كثيرًا ولا أحلم بتدريب أي منهما لأنني سعيد في الوقت الحالي بما لدي".

 

وأضاف كلوب: "في مسيرتي التدريبية قمت بتدريب العديد من اللاعبين العظماء مثل روبرت ليفاندوفيسكي الذي دربته في بوروسيا دورتموند وهو مهاجم من طراز فريد وفي ليفربول أمتلك مجموعة من اللاعبين هم الأفضل في العالم".

 

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