بايرن ميونيخ يقترب من جناح مانشستر سيتي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:18 ص
ساني
ساني
الفجر الرياضي

كثف نادي بايرن ميونيخ الألماني محاولاته من أجل التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بعد إعلان السلطات استئناف الدوري الألماني لهذا الموسم.

 

وكشفت صحيفة "سبورت بيلد" الألماني عن أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق مع الدولي الألماني على انضمامه لصفوف الفريق، والتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات لكنه في مرحلة المفاوضات مع مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن يرغب في دفع 40 مليون يورو فقط من أجل ضم ليروي ساني وذلك لتجنب إنفاق الأموال الطائلة في الصفقة رغم أن مانشستر سيتي يرفض التنازل عن ساني بأقل من 60 مليون يورو في ظل الأزمة التي تعاني منها كل الأندية بسبب انشار فيروس كورونا.

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