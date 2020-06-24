شاهد.. أول تعليق لروچينا على تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكي











وأضافت: "لما لا نقوم بتكريم أحمد زكي محمد رمضان أو أي زميل يقوم بعمل مسلسل له فهذا تكريم لروح أحمد زكي.. عند رؤيتي لمحمد رمضان وهو يتحدث بطريقة أحمد زكي بتخض وأشعر بالقشعريرة".









وفي سياق منفصل شاركت الفنانة روچينا ومحمد رمضان في رمضان الماضي بمسلسل البرنس وحققوا من خلاله نجاحا كبيرا ، وذلك بمشاركة كوكبة من النجوم منهم نجلاء بدر ، أحمد زاهر ، أحمد داش ، إدورد ، نور اللبنانية وآخرين.







View this post on Instagram روجينا 💬"أنا لما بشوف فيديوهات #محمد_رمضان وهو بيتكلم بطريقة #أحمد_زكي بتخض وجسمي بأشعر" تعليق روجينا على الراحل أحمد زكي و رأيها في تجسيد محمد رمضان لشخصيته..✨ A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Jun 23, 2020 at 8:57am PDT يشار إلى أن محمد رمضان أعلن مؤخرا عن مشاركته بڤيلم يجسد خلاله خلاله حياة الإمبراطور أحمد ذكي ، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021.وفي سياق منفصل شاركت الفنانة روچينا ومحمد رمضان في رمضان الماضي بمسلسل البرنس وحققوا من خلاله نجاحا كبيرا ، وذلك بمشاركة كوكبة من النجوم منهم نجلاء بدر ، أحمد زاهر ، أحمد داش ، إدورد ، نور اللبنانية وآخرين.

كشفت الفنانة روچينا عن رأيها في تجسيد النجم محمد رمضان السيرة الذاتية للإمبراطور الراحل أحمد زكي قائلة : أحمد زكي فنان عظيم وأثر في الوطن العربي، فهو مدرسة لا يمكن لأحد الوصول لها".