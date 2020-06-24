تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:49 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي


يستضيف مساء اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال ماريوكا بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الفريدو دي ستيفانو وتذاع علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد أمام نظيره ريال ماريوكا بالدوري الاسباني:

حراسة المرمي: تيو كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كاربخال.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، فالفيردي.

خط الهجوم: ايدين هازارد، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

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