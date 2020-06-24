َِبعد تنبؤه برفع الحظر.. حمو بيكا للجمهور: "أنا صح"





نشر الفنان حمو بيكا، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب حمو بيكا يمازح جمهوره قائلاً: "أنا صح" في إشارة منه إلى تنبؤه برفع الحظر.وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "إحنا أسفين يا بيكا كلامك كان صح تنبألي بنتيجة الثانوية العامة لو سمحت".يذكر أن حمو بيكا قد ظهر في خاصية فيديو لايف على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "عشان أنا ربنا بيحبني، ويوم السبت الحظر هيتفك، بحبكم"، وسخر منه الجميع.