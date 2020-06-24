والد أجويرو يؤكد اقتراب نجله من إجراء عملية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:39 ص
أجويرو
أجويرو
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ديل كاستيلو والد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كشف عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجله والذي أصيب أثناء مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، حيث سقط في منطقة جزاء الخصم بعد التحام مع بن مي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة وتم استبداله بجابرييل جيسوس.


وكان الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد أعرب عن مخاوفه من غياب النجم الأرجنتيني في المباريات المتبقية في الموسم الحالي، حيث قال: "سنرى غدا تشخيص إصابته، لقد عانى من مشكلة في الركبة الشهر الماضي والآن يشعر بشيء ما، لكنه لا يبدو جيدا".


وقال ليونيل ديل كاستيلو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "سيرجيو سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق هذا الأسبوع".


واختتم ليونيل ديل كاستيلو تصريحاته قائلاً:"لقد تحدثت مع سيرجيو، إنها إصابة في الركبة التي كانت تؤلمه طوال الأسبوع واليوم سيخضع للفحوصات وسنرى مدى قوته ومن المحتمل أن يخضع لعملية جراحية في برشلونة يوم الخميس أو الجمعة".

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