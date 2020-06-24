الاتحاد السكندري يرغب في ضم نجم الزمالك

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:36 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي


يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في التعاقد مع كريم بامبو، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير أن كريم بامبو يفكر في الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر.

وأفادت التقارير، أن بامبو طلب من مسؤولي القلعة البيضاء حسم موقفه خلال الفترة المقبلة، حيث كان اللاعب من العناصر الأساسية مع الإسماعيلي قبل الانضمام إلى الزمالك.

وخرج بامبو من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، في العديد من المباريات هذا الموسم سواء في الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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