تقارير.. صراع بين مصر وتونس على لاعب فرنسي مزدوج الجنسية
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:34 ص
علي خلاف
تحدثت تقارير صحفية تونسية عن رغبة مسئولي الاتحاد التونسي لكرة القدم في تعزيز صفوف منتخب نسور قرطاج بلاعبين مزدوجي الجنسية، بعد ظهور مواهب شابة تونسية في أوروبا.
صراع مصري تونسي على ضم هيثم حسن
ذكر موقع "تونس الرقمية" أن الصراع سيكون على أشده مستقبلا بين المنتخب المصري ونظيره التونسي، من أجل الظفر بخدمات هيثم حسن، نجم نادي شاتورو الفرنسي في الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن هيثم حسن يحمل الجنسية الفرنسية و هو من أب مصري وأم تونسية، وشارك هذا الموسم مع شاتورور في 13 مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.
لعب هيثم حسن مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما 12 مباراة، أحرز خلالها هدفين، فيما شارك مع منتخب فرنسا تحت 18 سنة في 8 مباريات، أحرز خلالها هدفا وحيدا.
وأوضحت التقارير التونسية أن المفاوضات مع هيثم حسن تقدمت بشكل كبير، بعد أن أعطى الأخير موافقته الأولية للانضمام إلى منتخب نسور قرطاج، مفضله على منتخب مصر.
وأتمت التقارير أن آمال الجامعة التونسية ستصطدم برغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر في ضم اللاعب، بعدما كشفت وسائل إعلام مصرية، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أكد أنه يتابع مباريات حسن بهدف التعرف على حقيقة إمكاناته قبل استدعائه للعب مع الفراعنة.