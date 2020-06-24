توتنهام يخطب ود نجم برشلونة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:57 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
الفجر الرياضي

يخطط جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط وسط قلعة السبيرز في الموسم الجديد.

 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن جوزيه مورينيو بدأ التفاوض من أجل ضم راكيتيتش خلال الميركاتو الصيفي في ظل المنافسة الشرسة مع ناديي إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني على الصفقة عقب العودة من أزمة فيروس كورونا.

 

وأشارت إلى أن جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام يرى أنه يمكن الاستفادة من خبرات وقدرات راكيتيتش لذلك سيكون مفيدا للغاية في الموسم الجديد خاصة أنه يمكن التعاقد معه عن طريق صفقة تبادلية من الممكن دخوله في صفقة تبادلية مع ندومبيلي لاعب الفريق اللندني.

 

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