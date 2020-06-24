ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات اليوم









أقيمت أمس ثلاثة مباريات من الأسبوع الحادي والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز"الليجا"، والذي يتصدره فريق برشلونة في الوقت الحالي.





ويتصدر الأرجنيتين ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، حيث فشل في هز شباك أتلتيك بيلباو، في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.





ويحل كريما بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 17 هدف، ولكن أمامه فرصة ذهبية للاقتراب أكثر من صدارة هدافي الدوري الإسباني، في حال تسجيله أمام ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء.





ويذكر أن ميسي كان قد توج بجائزة هداف الدوري الإسباني بالموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفًا.





وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-





1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا.





2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا.





3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا.





4- لوكاس بيريز.. 11 هدفًا.





5- لويس سواريز .. 11 هدفًا.





6- روجر مارتي .. 11 هدفًا.





7- أوكامبوس .. 11 هدفًا.





8- أنخيل رودريجيز.. 10 أهداف.





9- راؤول جارسيا .. 10 أهداف.



