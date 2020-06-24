بصورة تشبه سعاد حسني.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ظهور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيا بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهرت إيمي بالصورة مرتدية فستان قصير أسود في أبيض ،وعلقت على الصورة قائلة :شيئان يحددان شخصيتك صبرك عندما لا تمتلك أي شئ ، وصرفاتك حينما تمتلك كل شئ .

وتفاعل الكثير مع الصور معبرين عن إعجابهم الشديد بالصور ، وانهالت الكثير من التعليقات منها " قمر من يومك "

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة

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