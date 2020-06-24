تعليق ناري لـ"هالة صدقي" على تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي (فيديو)









يذكر أن شركة سنيرجي قد تعاقدت مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، والمقرر عرضه في رمضان 2021.



أعربت الفنانة هالة صدقي، عن رفضها تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي قائلة: "أنا ضد تجسيد شخصيته في مسلسل".وأكدت في تصريحات إعلامية: قائلة: "يجب المحافظة على الخصوصية، أحمد زكي لو كان عايش كان هيرفض العمل ده".ويأتي ذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور أحمد زكي" العام القادم بعد نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس".