تعليق ناري لـ"هالة صدقي" على تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:45 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
روان هيثم

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن رفضها تجسيد شخصية الراحل أحمد زكي قائلة: "أنا ضد تجسيد شخصيته في مسلسل".

وأكدت في تصريحات إعلامية: قائلة: "يجب المحافظة على الخصوصية، أحمد زكي لو كان عايش كان هيرفض العمل ده".

ويأتي ذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور أحمد زكي" العام القادم بعد نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس".

يذكر أن شركة سنيرجي قد تعاقدت مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

أخبار تهمك

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

بعد المثلوثي وبابل.. الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 15 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 10 ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

01:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!