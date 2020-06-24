عبدالحفيظ يجتمع بـ "مروان محسن" خلال أيام لحسم أمر تجديد عقده









لازال أمر تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معلقا حتى هذه اللحظة.





ويخطط سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لعقد جلسة مع اللاعب عقب العودة للتدريبات الجماعية بالنادي، من أجل حسم ذلك الأمر، والاتفاق على كافة التفاصيل.





الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يريد استمرار مروان محسن، بعد قناعته الشديدة بقدرات اللاعب.





وكانت تأجلت جلسة عبدالحفيظ ومروان، خلال الفترة الماضية وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.



