عبدالحفيظ يجتمع بـ "مروان محسن" خلال أيام لحسم أمر تجديد عقده

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:05 ص
مروان محسن
مروان محسن
أمل الحلفاوي


لازال أمر تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معلقا حتى هذه اللحظة.

ويخطط سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لعقد جلسة مع اللاعب عقب العودة للتدريبات الجماعية بالنادي، من أجل حسم ذلك الأمر، والاتفاق على كافة التفاصيل.

الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يريد استمرار مروان محسن، بعد قناعته الشديدة بقدرات اللاعب.

وكانت تأجلت جلسة عبدالحفيظ ومروان، خلال الفترة الماضية وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الأهلي سوف يستأتف تدريباته غدا الأربعاء، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة الموضوعة من الدولة، حيث سيتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين ويبدأ مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا على أن تبدأ المجموعة الثاني بعدها مباشرة.
 

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